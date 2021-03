Il presidente Sergio Mattarella si è vaccinato contro il Covid allo Spallanzani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Anche ildella Repubblica si è. Come annunciato ieri,si è recato oggi all’ospedaledi Roma dove si è sottoposto al siero anti-. Al capo dello Stato è stata somministrata una dose di vaccino Moderna così come previsto per le persone che hanno la sua età. Come ha ricordato l’account twitter del Quirinale, infatti,è stato“essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti”. L’inquilino del Colle è nato proprio nel 1941. Ilessendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla ...