Il Presidente Mattarella vaccinato allo Spallanzani (Di martedì 9 marzo 2021) Per i nati nel 1941 o negli anni precedenti è arrivato il momento del vaccino contro il Covid-19. Tra questi oggi figurava anche il Presidente Mattarella che ha ricevuto la prima dose del vaccino Moderna. (Fonte foto: account ufficiale del Quirinale, @Quirinale, presso L’ospedale “Lazzaro Spallanzani”)Il Capo dello Stato compirà 80 anni tra qualche mese, e come tutti, aspettando il suo turno, anche il Presidente della Repubblica ha ricevuto la sua dose di vaccino Moderna. In una nota il Quirinale aveva confermato che “Per motivi di sicurezza sanitaria ma anche per motivi di ordine pubblico, con la direzione dello Spallanzani è stato concordato che nessun giornalista avrà accesso all’interno delle aree vaccinazioni”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino russo Sputnik: ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) Per i nati nel 1941 o negli anni precedenti è arrivato il momento del vaccino contro il Covid-19. Tra questi oggi figurava anche ilche ha ricevuto la prima dose del vaccino Moderna. (Fonte foto: account ufficiale del Quirinale, @Quirinale, presso L’ospedale “Lazzaro”)Il Capo dello Stato compirà 80 anni tra qualche mese, e come tutti, aspettando il suo turno, anche ildella Repubblica ha ricevuto la sua dose di vaccino Moderna. In una nota il Quirinale aveva confermato che “Per motivi di sicurezza sanitaria ma anche per motivi di ordine pubblico, con la direzione delloè stato concordato che nessun giornalista avrà accesso all’interno delle aree vaccinazioni”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino russo Sputnik: ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1… - Quirinale : #8marzo, il Presidente #Mattarella legge i nomi delle 12 donne uccise nel 2021 il discorso integrale:… - meb : Che emozione vedere il nostro Presidente #Mattarella allo Spallanzani per il vaccino. Immagini che ci danno speranz… - zazoomblog : Il Presidente Mattarella vaccinato allo Spallanzani - #Presidente #Mattarella #vaccinato - Hellzapoppin80 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e pre… -