Il Presidente Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani insieme ai suoi coetanei (Di martedì 9 marzo 2021) Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani A un anno esatto dal primo lockdown e dopo 70 giorni dall’inizio della campagna di immunizzazione, anche Sergio Mattarella si è vaccinato. A darne notizia il Quirinale, che sulla pagina twitter scrive: “Il Presidente Mattarella si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell’Istituto Spallanzani”, precisando che ciò è avvenuto “essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti”. Il Presidente della Repubblica ha atteso il suo turno, come aveva promesso durante il discorso di fine anno: “Quando arriverà il mio turno, mi vaccinerò”, aveva detto a reti unificate il Capo dello Stato. Il tweet del Colle, ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021)si èA un anno esatto dal primo lockdown e dopo 70 giorni dall’inizio della campagna di immunizzazione, anche Sergiosi è. A darne notizia il Quirinale, che sulla pagina twitter scrive: “Ilsi è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell’Istituto”, precisando che ciò è avvenuto “essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti”. Ildella Repubblica ha atteso il suo turno, come aveva promesso durante il discorso di fine anno: “Quando arriverà il mio turno, mi vaccinerò”, aveva detto a reti unificate il Capo dello Stato. Il tweet del Colle, ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1… - Quirinale : #8marzo, il Presidente #Mattarella legge i nomi delle 12 donne uccise nel 2021 il discorso integrale:… - meb : Che emozione vedere il nostro Presidente #Mattarella allo Spallanzani per il vaccino. Immagini che ci danno speranz… - Corrado0M : RT @MatteoRichetti: Il Presidente #Mattarella si è appena vaccinato contro il #Covid. L’ha fatto, come aveva annunciato, dopo le categorie… - EnricaPrevitali : RT @salvol: In un paese di gente che, utilizzando impropriamente il proprio ruolo, cerca di accedere ad un beneficio riservato alle categor… -