Il presidente della Repubblica si è vaccinato Sergio Mattarella allo "Spallanzani", oggi la somministrazione della prima dose

Prima somministrazione per Sergio Mattarella. Il nostro presidente della Repubblica, ultraottantenne, è stato vaccinato allo "Spallanzani" di Roma dov'è giunto intorno alle 12. Un grande esempio per la comunità nazionale nel contrasto al corona virus. 

Tweet della presidenza della Repubblica: Il presidente Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell'Istituto Spallanzani

