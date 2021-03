Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato vaccinato

(Di martedì 9 marzo 2021) Il, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, si èquesta mattina allo Spallanzani di Roma contro il Coronavirus. Poco prima di mezzogiorno il Capo delloha raggiunto l’ospedale, dove èaccolto dal direttore sanitario Francesco vaia e dall’assessore alla SanitàRegione Lazio Alessio D’Amato. Ilessendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla #vaccinazione #anticovid nell’Istituto Spallanzani pic.twitter.com/7ZR6duWdL7 — Quirinale (@Quirinale) March 9, 2021 “Vaccinarsi -aveva affermato ...

Il capo dello Stato all'ospedale per sottoporsi alla vaccinazione Vaccino contro il Coronavirus per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è arrivato all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Ad accogliere il... ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto stamani all'Istituto Spallanzani, a Roma, alla ...