Il piano di De Luca | “Pronti a 50mila vaccinazioni al giorno”

(Di martedì 9 marzo 2021) È di ieri l’annuncio del Presidente Vincenzo Dedi unvaccinale “made in Campania”. “Da qualche settimana stiamo lavorando per garantirci forniture autonome di vaccini, così come lavoreremo anche sul versante della produzione” ha detto ieri nel corso di una visita all’azienda Hitachi. Vaccini, parla De“L’obiettivo che abbiamo è concludere questo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Scisciano : Covid, commercialisti esposti: subito un piano vaccini: Appello al Presidente De Luca da parte degli Odcec della Ca… - Alb_Franc_Weiss : @assurdistan @sammieajo @luca_vota Ovvio! Con il piano inclinato anche i treni scivolano giù senza bisogno di ener… - Notiziedi_it : Vaccino, commercialisti a De Luca: “Siamo categoria esposta, subito un piano” - zazoomblog : Vaccino commercialisti a De Luca: “Siamo categoria esposta subito un piano” - #Vaccino #commercialisti #Luca: - Roger85674604 : @domysr93 @Sararisso3 @luca_biasi @andiamoviaora @AndreaSALIERI1 Capiranno ..... credo lo stacco sarà però importan… -

Ultime Notizie dalla rete : piano Luca

Un'opportunità che si apre grazie alnazionale sull'idrogeno e alle risorse del Recovery Plan. lo afferma il capogruppo del M5s Thomas De. "Nel Recovery Plan " spiega - ci sono 2 miliardi ...Esponente di primissimodella lista " Formia città in comune " che sosteneva il sindaco Paola ... È stato ospite del segretario DemMagliozzi e dell'ex sottosegretario Gianfranco Conte . Al ...È andato in onda lunedì 8 marzo su Rai Uno “Il metodo Catalanotti”, nuovo capitolo per il "Commissario Montalbano", ed ha fatto subito il pieno di ascolti, come sempre del resto: oltre 9 milioni di sp ...Trova le differenze. La foto del giorno è quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si vaccina allo Spallanzani. Immagine piaciuta anche a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Itali ...