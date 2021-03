Il Parlamento Ue toglie l’immunità a Carles Puigdemont

(Di mercoledì 10 marzo 2021) e ad altri due eurodeputati catalani indipendentisti. BRUXELLES (BELGIO) – e ad altri due eurodeputati catalani indipendenti. Una decisione arrivata circa un anno dopo dalla richiesta avanzata dalla giustizia spagnola. Un passaggio che consentirà alle autorità di poter riattivare i mandati europei nei confronti dei politici spagnoli. Sulla loro estradizione, però, dovranno decidere gli Stati dove hanno la residenza. L’arresto e il processo I tre sono sotto accusa in Spagna per le vicende legate al referendum sull’indipendenza della Catalogna. Proteste che hanno portato all’arresto di diversi politici catalani. I tre indipendentisti, però, sono andati subito a Bruxelles per proteggersi condelEuropeo. L’Ue, però, a distanza di un anno dalla richiesta ha deciso di ‘re’ la protezione a ...

Advertising

angielittlepill : @bfsleus @lea_cuccaroni Non la tolgono loro, la toglie il parlamento. - barbero_1979 : RT @davcarretta: Catalogna: il Parlamento europeo toglie l’immunità a Carles Puigdemont, Tomi Comin e Carla Ponsati - FrancoSuSarellu : Parlamento Ue revoca immunità a #Puigdemont e a due eurodeputati catalani. E la Spagna toglie la semilibertà a 7 le… - MarianoGallarat : 'Parlamento Europeo toglie immunità a Puigdemont' - joantuiter : RT @CollectiuEmma: Catalogna, il Parlamento Ue toglie l'immunità a Puigdemont. Lui risponde: 'Persecuzione politica' -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento toglie

Il leader indipendentista e due colleghi sono sotto processo in Spagna per i fatti legati al referendum del 2017 sull'indipendenza della ...Puigdemont ha dichiarato a caldo che 'oggi è una triste giornata per ileuropeo'. In realtà già la commissione giuridica deleuropeo si era espressa per annullare l'immunità dei ...Primo piano; Qui Europa - Catalogna. L’Ue toglie l’immunità ai tre leader separatisti Puigdemont, Comin e Clara Ponsatì Obiols. Rischiano l'estradizione e l'arresto.La revoca dell’immunità apre infatti la strada a un nuovo esame da parte dei giudici belgi, che dovranno valutare le richieste di estradizione della Spagna I sì alla revoca dell’immunità per Puigdemon ...