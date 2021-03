Il Parlamento europeo scarica i catalani. Ecco chi ha votato per gli indipendentisti (Di martedì 9 marzo 2021) Una decisione attesa ma allo stesso tempo con qualche numero sballato, segno anche di una incertezza politica continentale sui temi delle autonomie. Della vicenda catalana dunque il Parlamento europeo se ne lava le mani, accettando la richiesta della giustizia spagnola e revocando l’immunità parlamentare di tre eurodeputati ex membri della giunta regionale che organizzò il referendum illegale per l’indipendenza della Catalogna del 2017. La decisione è stata presa ieri sera dalla maggioranza dell’Assemblea a scrutinio segreto e comunicata stamattina a Bruxelles: per l’ex presidente della giunta catalana Carles Puigdemont i Casamajó hanno votato a favore della revoca dell’immunità 400 eurodeputati contro 248 contrari e 45 astenuti; per i suoi due colleghi della giunta Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí Obiols i voti favorevoli sono ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Una decisione attesa ma allo stesso tempo con qualche numero sballato, segno anche di una incertezza politica continentale sui temi delle autonomie. Della vicenda catalana dunque ilse ne lava le mani, accettando la richiesta della giustizia spagnola e revocando l’immunità parlamentare di tre eurodeputati ex membri della giunta regionale che organizzò il referendum illegale per l’indipendenza della Catalogna del 2017. La decisione è stata presa ieri sera dalla maggioranza dell’Assemblea a scrutinio segreto e comunicata stamattina a Bruxelles: per l’ex presidente della giunta catalana Carles Puigdemont i Casamajó hannoa favore della revoca dell’immunità 400 eurodeputati contro 248 contrari e 45 astenuti; per i suoi due colleghi della giunta Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí Obiols i voti favorevoli sono ...

Advertising

brandobenifei : Grande emozione oggi in Parlamento Europeo per la visita in video di @KamalaHarris e @jacindaardern per l'… - ilpost : Il Parlamento europeo ha tolto l’immunità all’ex presidente catalano Carles Puigdemont - robertosaviano : Manon Aubry al Parlamento Europeo dà voce alle domande che tutti ci stiamo ponendo: è stato giusto lasciare il brev… - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: La Procura di Milano ha chiesto il processo per l’ex eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, imputata di “truffa aggr… - saraosalvatore : RT @franolivo2: Il parlamento europeo toglie l'immunità a Carles Puigdemont e agli altri due deputati indipendentisti Toni Comín e Clara Po… -