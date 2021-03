Il Parlamento europeo revoca l'immunità a Puigdemont. L'indipendentista: "Giorno triste" (Di martedì 9 marzo 2021) Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità ai tre eurodeputati catalani: Carles Puigdemont, Clara Ponsati e Toni Comin. Per Puigdemont i sì sono stati 400, 248 i no e 45 gli astenuti. Nei confronti... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 marzo 2021) Ilhato l'ai tre eurodeputati catalani: Carles, Clara Ponsati e Toni Comin. Peri sì sono stati 400, 248 i no e 45 gli astenuti. Nei confronti...

Advertising

brandobenifei : Grande emozione oggi in Parlamento Europeo per la visita in video di @KamalaHarris e @jacindaardern per l'… - ilpost : Il Parlamento europeo ha tolto l’immunità all’ex presidente catalano Carles Puigdemont - robertosaviano : Manon Aubry al Parlamento Europeo dà voce alle domande che tutti ci stiamo ponendo: è stato giusto lasciare il brev… - sarastired__ : RT @piperacillina: “A noi donne in ospedale non ci chiamavano dotteresse, ma signorina; così un giorno decidemmo di non rispondere, fino a… - hazedes : RT @piperacillina: “A noi donne in ospedale non ci chiamavano dotteresse, ma signorina; così un giorno decidemmo di non rispondere, fino a… -