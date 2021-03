Il Parlamento europeo revoca l’immunità a Puigdemont e ad altri due eurodeputati separatisti catalani: ora rischiano estradizione (Di martedì 9 marzo 2021) Carles Puigdemont, Clara Ponsati e Toni Comin, i tre eurodeputati separatisti catalani fuggiti all’estero dopo il referendum per l’indipendenza della Catalogna del 2017, non godono più dell’immunità parlamentare. Lo ha deciso a maggioranza l’Eurocamera riunita in plenaria a Bruxelles. I sì per l’ex presidente della Catalogna sono stati 400, 248 i no e 45 gli astenuti. Nei confronti di Ponsati 404 sì, 247 no e 42 astenuti ed infine per Comin 404 sì, 247 no, e 42 astenuti. La revoca dell’immunità apre la strada ad un nuovo esame da parte della giustizia belga delle richieste di estradizione emesse dalla Spagna contro Puigdemont e Comin che vivono in Belgio. Ponsati invece vive in Scozia, paese che ha sospeso tale esame, in attesa della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Carles, Clara Ponsati e Toni Comin, i trefuggiti all’estero dopo il referendum per l’indipendenza della Catalogna del 2017, non godono più delparlamentare. Lo ha deciso a maggioranza l’Eurocamera riunita in plenaria a Bruxelles. I sì per l’ex presidente della Catalogna sono stati 400, 248 i no e 45 gli astenuti. Nei confronti di Ponsati 404 sì, 247 no e 42 astenuti ed infine per Comin 404 sì, 247 no, e 42 astenuti. Ladelapre la strada ad un nuovo esame da parte della giustizia belga delle richieste diemesse dalla Spagna controe Comin che vivono in Belgio. Ponsati invece vive in Scozia, paese che ha sospeso tale esame, in attesa della ...

