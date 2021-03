Il Parlamento europeo revoca immunità ai deputati catalani Puigdemont, Comin, Ponsati (Di martedì 9 marzo 2021) di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) di Alessio Pisanò

Advertising

brandobenifei : Grande emozione oggi in Parlamento Europeo per la visita in video di @KamalaHarris e @jacindaardern per l'… - Agenzia_Ansa : La vicepresidente Usa, Kamala Harris, e la premier della Nuova Zelanda, Jacinda Arden, intervengono alla plenaria d… - ilpost : Il Parlamento europeo ha tolto l’immunità all’ex presidente catalano Carles Puigdemont - sheeran_hug : RT @piperacillina: “A noi donne in ospedale non ci chiamavano dotteresse, ma signorina; così un giorno decidemmo di non rispondere, fino a… - yatra_mysmile : RT @piperacillina: “A noi donne in ospedale non ci chiamavano dotteresse, ma signorina; così un giorno decidemmo di non rispondere, fino a… -