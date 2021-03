Il mondo dello sport scende in piazza: "Riaprire subito" (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - L'inno nazionale, la deposizione simbolica di una corona di fuori e il pensiero a chi è rimasto senza soldi e che per questo non è riuscito a partecipare alla manifestazione dei gestori delle palestre e dei collaboratori sportivi che si sta svolgendo a Roma. Il motto della piazza è "Riaprire subito", perché ad oggi protestano i manifestanti la serrata totale è stata inflitta solo alle palestre, mentre "bar, pizzerie, trasporti lavorano regolarmente e con molti meno controlli di quelli che potevamo fare noi". Marco, istruttore e gestore di Box Casilina tinge un quadro fosco. "Dal 26 ottobre siamo chiusi e nella busta paga di dicembre ho trovato circa 20 euro al netto dell'IRPEF. Così non si può andare avanti, nel nuovo governo non c'è neppure un delegato allo sport e il Coni non ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - L'inno nazionale, la deposizione simbolica di una corona di fuori e il pensiero a chi è rimasto senza soldi e che per questo non è riuscito a partecipare alla manifestazione dei gestori delle palestre e dei collaboratoriivi che si sta svolgendo a Roma. Il motto dellaè "", perché ad oggi protestano i manifestanti la serrata totale è stata inflitta solo alle palestre, mentre "bar, pizzerie, trai lavorano regolarmente e con molti meno controlli di quelli che potevamo fare noi". Marco, istruttore e gestore di Box Casilina tinge un quadro fosco. "Dal 26 ottobre siamo chiusi e nella busta paga di dicembre ho trovato circa 20 euro al netto dell'IRPEF. Così non si può andare avanti, nel nuovo governo non c'è neppure un delegato alloe il Coni non ...

Advertising

LauraGaravini : Vicina a #LaraLugli.Vergognoso che nel 2021 una donna venga colpevolizzata sul lavoro per la sua gravidanza.Che ven… - lostatosociale : Abbiamo invitato gli unici ospiti senza i quali non sarebbe stata possibile la nostra vita: i lavoratori dello spet… - FratellidItalia : ?? #FratellidItalia al fianco del mondo dello #sport: riapriamo in sicurezza. ?? Ascoltate @augustamontarul e… - ItaIiaSovrana : RT @FratellidItalia: ?? #FratellidItalia al fianco del mondo dello #sport: riapriamo in sicurezza. ?? Ascoltate @augustamontarul e @fmollico… - peppe844 : RT @messveneto: Il mondo dello Sport in piazza: “Vogliamo solo tornare a lavorare”: Manifestazione di mille persone a Roma: abbiamo bisogno… -