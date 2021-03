Il ministero della Salute israeliano non ha stabilito che il vaccino Pfizer «è più mortale» della Covid (Di martedì 9 marzo 2021) Il 3 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il ministero della Salute israeliano avrebbe stabilito che il «vaccino Pfizer Covid è più mortale del Covid». Nel testo oggetto della nostra verifica si legge che «una nuova analisi del ministero della Salute israeliano ha concluso che il vaccino Covid di Pfizer ha ucciso “circa 40 volte più persone (anziane) di quanto la malattia stessa avrebbe ucciso” durante un recente periodo di vaccinazione di cinque settimane, e 260 volte più giovani di quanti sarebbero ... Leggi su facta.news (Di martedì 9 marzo 2021) Il 3 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che ilavrebbeche il «è piùdel». Nel testo oggettonostra verifica si legge che «una nuova analisi delha concluso che ildiha ucciso “circa 40 volte più persone (anziane) di quanto la malattia stessa avrebbe ucciso” durante un recente periodo di vaccinazione di cinque settimane, e 260 volte più giovani di quanti sarebbero ...

