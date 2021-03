Il Metodo Catalanotti | l’ultimo episodio del Commissario Montalbano e la rottura con Livia

(Di martedì 9 marzo 2021) Con “Il” si chiude il cerchio di una serie di romanzi (e appuntamenti televisivi) che ha accompagnato ed appassionato gli italiani per più di vent’anni. Con un finale che, purtroppo o per fortuna, è stato un vero colpo al cuore. L’ruota attorno alla misteriosa morte di un regista di teatro, il cui cadavere viene rinvenuto proprio da Mimì Augello durante una delle sue solite scappatelle notturne: nemmeno nelriesce a redimersi. Il regista, un uomo bizzarro e cinico, sfruttava i propri attori utilizzando metodi teatrali crudeli e malvagi. È facile dunque dedurre che l’assassino si trovi proprio tra i suoi allievi. Non vogliamo dare nessuno spoiler, dato che la puntata è fresca di uscita, per cui lasceremo allo spettatore il piacere di scoprire chi è ...

Il 'metodo Catalanotti' è un tipo di recitazione a metà strada tra il 'Stanislavskij' e il 'Strehler'. Sta di fatto, che sul Commissario Montalbano il tempo non passa mai, è un sole... 'Il metodo Catalanotti' è stata l'ultima puntata dell'amatissima fiction Montalbano. Un episodio davvero particolare nel quale il famoso commissario mette in crisi le certezze della propria vita...