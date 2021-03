Il governo vuole sbloccare i contratti a termine

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 marzo 2021) I dati sul lavoro ormai parlano chiaro: la crisi Covid si sta riversando tutta sui. Il 2020, secondo le ultime elaborazioni dell’Istat e del ministero del Lavoro, si è chiuso con 393mila occupati a tempo determinato in meno e 1,4 milioni ditemporanei scaduti e non rinnovati. Davanti a questi numeri, in vista della stagione estiva e della programmazione di nuove assunzioni per il turismo, cresce nella maggioranza la richiesta di prorogare la deroga alle causali sul contratto ae di mettere mano ai paletti previsti nel decreto dignità. I tecnici del ministero dell’Economia e del ministero del Lavoro – racconta Il Sole 24 Ore – stanno pensando di modificare il provvedimento grillino già nel prossimo decreto sostegni, sterilizzando nuovamente le causali almeno sulle proroghe e i ...