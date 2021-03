Il governo giapponese: Olimpiadi senza spettatori stranieri (Di martedì 9 marzo 2021) Il governo giapponese ha deciso l’esclusione degli spettatori provenienti dall’estero per le Olimpiadi di Tokyo previste per questa estate, nel tentativo di contenere un’ulteriore diffusione del coronavirus. Lo anticipa l’agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier. La disposizione finale verrà comunicata a fine mese in occasione della riunione tra il Comitato olimpico internazionale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 marzo 2021) Ilha deciso l’esclusione degliprovenienti dall’estero per ledi Tokyo previste per questa estate, nel tentativo di contenere un’ulteriore diffusione del coronavirus. Lo anticipa l’agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier. La disposizione finale verrà comunicata a fine mese in occasione della riunione tra il Comitato olimpico internazionale L'articolo

