Il genio della truffa | Ridley Scott fu ingannato da Alison Lohman durante il provino

Alison Lohman ingannò il regista Ridley Scott durante la sua audizione per Il genio della truffa grazie alle sue doti di attrice e ad un travestimento. Durante il suo provino, per il ruolo di Angela ne Il genio della truffa, Alison Lohman ingannò il regista Ridley Scott con un astuto stratagemma: la parte che avrebbe dovuto interpretare era quella di una teenager, quindi la Lohman andò all'audizione vestendosi e comportandosi come una ragazza di 14 anni. Scott scoprì la vera età dell'attrice soltanto il giorno in cui iniziarono le riprese.

