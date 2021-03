Il Garante della privacy ha multato l’INPS per violazioni nelle verifiche sui politici che avevano richiesto il bonus per il coronavirus (Di martedì 9 marzo 2021) Il Garante della privacy ha multato l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per 300mila euro per aver violato il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali quando ad agosto rilevò che cinque parlamentari avevano fatto richiesta del bonus da Leggi su ilpost (Di martedì 9 marzo 2021) Ilhal’Istituto nazionaleprevidenza sociale (INPS) per 300mila euro per aver violato il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali quando ad agosto rilevò che cinque parlamentarifatto richiesta delda

borghi_claudio : Molto soddisfatto delle iniziative prese dal Garante della privacy nella sua nuova composizione. Mi aspetto che l'I… - MediasetTgcom24 : Bonus Covid, garante della Privacy sanziona l'Inps per 300mila euro #inps - INPS_it : #AnteprimaStampa #InpsComunica Su controllo bonus Covid applichiamo le raccomandazioni del garante della privacy. M… - SoloCristy : RT @ilpost: Il Garante della privacy ha multato l’INPS per violazioni nelle verifiche sui politici che avevano richiesto il bonus per il co… - Mr_JohnCarter : RT @ilpost: Il Garante della privacy ha multato l’INPS per violazioni nelle verifiche sui politici che avevano richiesto il bonus per il co… -