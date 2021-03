Il famoso litigio tra Loredana Bertè e Marcella Bella

(Di martedì 9 marzo 2021) Tutto pronto in Rai per la grande serata dedicata alla Signora del rock questa sera con Alberto Matano.come sempre si è fatta apprezzare nell’ultima apparizione televisiva avvenuta la settimana scorsa sul palco dell’Ariston. A Sanremo quest’anno è andata anchecon la quale ha avuto un acceso diverbio. Il fatto è avvenuto in occasione del format Ora o mai più anche in quell’occasione condotto da Amadeus. L’occasione fu l’esibizione di Lisa con l’inedito C’era una volta. Allanon piacque né la performance né la canzone, accusando la giovane di plagio per la grande somiglianza con un grande successo della musica italiana, Ti sento dei Matia Bazar. Nel corpo della giuria c’era ancheche al contrario apprezzò. Valutò ...

Advertising

acwblack : RT @JustFlyAway__: “Evandro non vale?” E si scoprì che il motivo del famoso litigio era Giulia ahahah #amici20 - JustFlyAway__ : “Evandro non vale?” E si scoprì che il motivo del famoso litigio era Giulia ahahah #amici20 - giorgiadema5 : RT @ehjstailes: nelle storie di ?? si sente tommy di sottofondo che vede il video del famoso litigio “ti sembro uno da ciao fratè?” ?? #tzvip - ehjstailes : nelle storie di ?? si sente tommy di sottofondo che vede il video del famoso litigio “ti sembro uno da ciao fratè?” ?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : famoso litigio

L'HuffPost

... siete pronti a scoprire tutte le curiosità sul film piùdi tutti i tempi? Partiamo dalla ... Non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante ilcon Rose: la reazione di Kate Winslet in ...Bugo e Morgan . Dalandato in scena durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo , i due sono ormai un binomio inscindibile. Ma ormai la spaccatura è completa: quest'anno Bugo è in gara come ...Loredana Bertè si è fatta apprezzare a Sanremo, quest’anno è andata anche Marcella Bella con la quale ha avuto un acceso diverbio ...Meghan Markle parla per la prima volta in tv della sua lite con Kate Middleton e rivela che è tutto partito da lì ...