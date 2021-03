Il dramma personale di Guenda Goria del GF Vip: “Non sapevo niente di questa malattia” (Di martedì 9 marzo 2021) Guenda Goria parla della malattia di cui è affetta Recentemente Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista per Libero Quotidiano. La figlia di Maria Teresa ruta è stata una delle protagoniste della prime settimane del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che si è concluso lo scorso 1° marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi. L’ex gieffina ha detto al giornalista la sua intenzione di confessare a chi la segue sui social ma soprattutto a chi soffre di endometriosi. Ebbene sì, la ragazza purtroppo è affetta da questa patologia. “Si è così. Marzo è il mese dedicato all’endometriosi. Mi è stata da poco diagnosticata questa malattia di cui non sapevo niente. Per molto tempo ho ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021)parla delladi cui è affetta Recentementeha rilasciato una lunga intervista per Libero Quotidiano. La figlia di Maria Teresa ruta è stata una delle protagoniste della prime settimane del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che si è concluso lo scorso 1° marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi. L’ex gieffina ha detto al giornalista la sua intenzione di confessare a chi la segue sui social ma soprattutto a chi soffre di endometriosi. Ebbene sì, la ragazza purtroppo è affetta dapatologia. “Si è così. Marzo è il mese dedicato all’endometriosi. Mi è stata da poco diagnosticatadi cui non. Per molto tempo ho ...

Advertising

Matador1337 : @A_TheCrow_ @miur Un dramma personale di cui non parla nessuno, facile vedere i record e le vittorie, ma chi chiede come sta Tom Brady? - Daniele20052013 : Alex Ferguson racconta il dramma personale dopo l'emorragia: 'Non riuscivo più a parlare' - sinapsinews : Guenda Goria: 'Non sapevo niente di questa malattia', il dramma personale - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Guenda Goria: 'Non sapevo niente di questa malattia', il dramma personale - appuntidicarta : Arisa scritta da Gigi D'Alessio rientra nella mia personale categoria *sfighe cosmiche*. Epperò mi pare l'unica che… -