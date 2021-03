Il dramma di Lamberti in diretta al Tg1 | leggenda del nuoto | 10 giorni fa stava bene Ora è in terapia subintensiva col Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Ildela Brescia? Tutto nella storia di Giorgio, 52 anni, exdelitaliano (primo azzurro a stabilire un record del mondo e primo a vincere un oro iridato), positivo al coronavirus e ricoverato inagli Spedali civili del capoluogo lombardo, uno degli "epicentri" di questa terza ondata. Per testimoniare come il virus colpisca anche chi ha il fisico da atleta e una salute di ferro,ha deciso di parlare ai microfoni del Tg1, staccandosi per qualche minuto la mascherina di ossigeno che lo assiste nella respirazione. "È la mia vasca più complicata - dice con un filo di voce - ma va passata in progressione, come sempre, non bisogna mollare mai. Qui bisogna avere a che fare con la propria vita, ...