Il discorso della regina: se quel crisantemo di zaffiri e diamanti potesse parlare (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre i riflettori erano tutti puntati sull'imminente intervista bomba Harry e Meghan, Elisabetta ha continuato a lanciare timidi messaggi alla sua maniera. Lo dice con un fiore, quel crisantemo di zaffiri, diamanti e platino appuntato sulla giacca blu disegnata da Angela Kelly nel messaggio trasmesso in occasione del discorso annuale del Commonwealth Day. E se i più vi intravedono una prova d'amore per Filippo, ci azzardiamo a dire che in quel gesto c'è anche una mano tesa nei confronti del nipote, ora più che mai nell'occhio del ciclone.

