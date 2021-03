Il Cts ha chiesto al governo la zona rossa automatica se si supera una certa soglia

Leggi su agi

(Di martedì 9 marzo 2021) AGI -appena siladei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni. Unache sia però totale, rafforzata, con misure stringenti perché ad oggi in molte realtà non è così. Questa, secondo quanto apprende l'AGI da fonti del Cts, l'indicazione data aldal Comitato tecnico scientifico nella riunione che si è tenuta stamattina alla luce dell'aumento dei contagi dovuti alle varianti. Il passaggio in(non solo scuole chiuse), ha raccomandato il Cts, deve essere quindi automatico e non a discrezione del governatore come prevede ora il dpcm. Non solo: zone rosse in tutta Italia nei weekend, come a Natale, da subito e fino a che l'incidenza non scenderà di molto. Lo ...