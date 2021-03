Il Commissario Montalbano fa il pieno di ascolti e ' affonda' il Titanic

Advertising

Adnkronos : Ascolti tv, Commissario #Montalbano vola: oltre 9 mln di spettatori - MontalbanoRai : Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su… - infoitcultura : Il Commissario Montalbano resta il re indiscusso degli ascolti, boom per Il metodo Catalanotti - infoitcultura : Il Commissario Montalbano: recensione dell’episodio Il metodo Catalanotti - Gabrielegrimol6 : Ieri sera su Rai 1 c’è era il commissario Montalbano e c’è stato un boom di ascolti 9milioni al secondo posto si cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano

Boom di ascolti per il- Zingaretti. Il nuovo episodio della serie ' Il', dal titolo 'Il metodo Catalanotti', in onda lunedì 8 marzo su Raiuno, è stato visto da 9 milioni e ...Read More Eventi Ascolti tv,vola: oltre 9 mln di spettatori 9 Marzo 2021 Boom di ascolti in tv per il '' ieri sera, lunedì 8 marzo, su Rai1. L'episodio ...Luca Zingaretti apre uno spiraglio sulla nuova stagione de Il commissario MontalbanoLuca Zingaretti annuncia che l'addio con il commissario Montalbano non sarà un addio e apre uno spiraglio sulla nuov ...Ancora protagonista la Sicilia, con quella che Carlo Degli Esposti descrive come voglia di “ arrivare al pubblico con tutte le piccole differenze che compongono la diversità italiana, per sentirci tut ...