Il commissario Montalbano delude i fan: il finale e il tradimento verso Livia imperdonabili (Di martedì 9 marzo 2021) E' andato in onda ieri, 8 marzo 2021, quello che al momento dovrebbe essere l'ultimo episodio televisivo de Il commissario Montalbano. Ci si aspettava forse un gran finale, almeno i milioni e milioni di spettatori che seguono la fiction di Rai 1 speravano in una ultima puntata, con un epilogo speciale. E invece molti spettatori sono rimasti delusi dalle scelte del protagonista. Il caro Salvo Montalbano è stato bersagliato di critiche dal primo all'ultimo minuto dell'episodio Il metodo Catalanotti in onda ieri su Rai 1. Il motivo? Il tradimento verso Livia. In generale chi ha seguito Montalbano in questi 20 anni sa bene che Salvo non ha mai saputo resistere al fascino delle donna ma in qualche modo ha sempre "rispettato" Livia, i ...

