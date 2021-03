Il Commissario Montalbano: cosa accadrà? (Di martedì 9 marzo 2021) Il Commissario Montalbano - Greta Scarano e Luca Zingaretti Il Metodo Catalanotti ha sconvolto l’universo di Vigata e un po’ anche i telespettatori di Rai 1. Abituato ad un Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) abitudinario, pigro, che porta avanti da anni la relazione con Livia (Sonia Bergamasco) senza particolari slanci ma con costanza, il pubblico lo ha ritrovato in un impeto di passione, di voglia di cambiamento. Lo ha visto innamorarsi di una donna più giovane e lasciare la storica compagna per stare con lei, lo ha visto stupire Augello (Cesare Bocci) e Fazio (Peppino Mazzotta) con proclami di stanchezza e voglia di dedicarsi prima al privato e poi al lavoro. Adesso, cosa accadrà? Non ci sono notizie concrete sulla messa in scena dei racconti ancora disponibili (ma cronologicamente antecedenti a ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 marzo 2021) Il- Greta Scarano e Luca Zingaretti Il Metodo Catalanotti ha sconvolto l’universo di Vigata e un po’ anche i telespettatori di Rai 1. Abituato ad un Salvo(Luca Zingaretti) abitudinario, pigro, che porta avanti da anni la relazione con Livia (Sonia Bergamasco) senza particolari slanci ma con costanza, il pubblico lo ha ritrovato in un impeto di passione, di voglia di cambiamento. Lo ha visto innamorarsi di una donna più giovane e lasciare la storica compagna per stare con lei, lo ha visto stupire Augello (Cesare Bocci) e Fazio (Peppino Mazzotta) con proclami di stanchezza e voglia di dedicarsi prima al privato e poi al lavoro. Adesso,? Non ci sono notizie concrete sulla messa in scena dei racconti ancora disponibili (ma cronologicamente antecedenti a ...

