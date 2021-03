Il Civico Giusto, parte a Roma da viale Giotto 24 il progetto europeo (Di martedì 9 marzo 2021) Il materiale è disponibile anche sul sito ilCivicoGiusto.it. 'Il progetto - spiega Paolo Masini, Presidente del Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori, ideatore del progetto con Fabrizio Fantera -... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Il materiale è disponibile anche sul sito il.it. 'Il- spiega Paolo Masini, Presidente delbpa Mammae i suoi figli migliori, ideatore delcon Fabrizio Fantera -...

Advertising

romasulweb : Il Civico Giusto, una mattonella ricorda chi non si voltò dall'altra parte durante guerra e Shoa - 79_Alessio : RT @romatoday: Il Civico Giusto, una mattonella ricorda chi non si voltò dall'altra parte durante guerra e Shoa - romatoday : Il Civico Giusto, una mattonella ricorda chi non si voltò dall'altra parte durante guerra e Shoa… - du00 : @giusy2012 Ah se lo dice 'chi scrive' questi se ne sbattono la balle e non rinucuani oa dare un min di esempio civi… - strofuggi : @MauroV1968 Giusto?? Purtroppo a Genova c'è parecchio mancanza di senso civico. Ma credo in tutte le città.. ?? -