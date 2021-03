Il cantautore Ultimo ha una nuova fidanzata: Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi) (Di martedì 9 marzo 2021) Nel febbraio 2019 Niccolò Moriconi, 24 anni, in arte Ultimo, aveva cantato a Sanremo, nel brano I tuoi particolari, il dolore per la rottura con la fidanzata storica Federica Lelli. L’estate successiva i due erano tornati insieme, ma non aveva funzionato a lungo. E le voci di un ritorno di fiamma durante il lockdown non avevano mai trovato conferma. Ora scopriamo che il cantautore, a due anni esatti dal primo doloroso addio, ha ritrovato l’amore. Archiviata la modella e influencer romana, adesso a far battere il suo cuore è Jacqueline Luna Di Giacomo, 20 anni, secondogenita di Heather Parisi. La ragazza, nata dalla relazione della showgirl con l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo, per tre anni ha vissuto dalla mamma a Hong Kong, decidendo poi di rientrare in Italia nel 2013. Oggi risiede tra Roma e Los Angeles e sogna di lavorare nel cinema. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Nel febbraio 2019 Niccolò Moriconi, 24 anni, in arte Ultimo, aveva cantato a Sanremo, nel brano I tuoi particolari, il dolore per la rottura con la fidanzata storica Federica Lelli. L’estate successiva i due erano tornati insieme, ma non aveva funzionato a lungo. E le voci di un ritorno di fiamma durante il lockdown non avevano mai trovato conferma. Ora scopriamo che il cantautore, a due anni esatti dal primo doloroso addio, ha ritrovato l’amore. Archiviata la modella e influencer romana, adesso a far battere il suo cuore è Jacqueline Luna Di Giacomo, 20 anni, secondogenita di Heather Parisi. La ragazza, nata dalla relazione della showgirl con l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo, per tre anni ha vissuto dalla mamma a Hong Kong, decidendo poi di rientrare in Italia nel 2013. Oggi risiede tra Roma e Los Angeles e sogna di lavorare nel cinema.

