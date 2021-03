Il 9 marzo 2020 la firma di Giuseppe Conte | decreto | lockdown nazionale Entrò in vigore il giorno dopo

Advertising

ESPNtenis : Marzo 2020 - marzo 2021 ? @rogerfederer ? - istsupsan : #covid19 - sale incidenza 0-18 anni, no variazioni stato clinico, asintomatico o lieve per il 74% - Tra ottobre e… - fattoquotidiano : 8 marzo 2021, nessuna festa per la donna: nel 2020 una su due ha visto peggiorare la propria situazione economica –… - FERCHiOficial01 : RT @AlexGA13: Marzo 2020 | Marzo 2021 - eminickx2 : RT @Floor_psi: @infobae Marzo 2020// Marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : marzo 2020

Altreconomia

I ricoverati in ospedale erano 225, e 34 in terapia intensiva, il 3, contro più di 900 a fine dicembre. Ma un deconfinamento troppo rapido e le varianti del Covid potrebbero far risalire i ...Figliuolo, entroin Italia 7 milioni di dosi di vaccini Il commissario per l'emergenza ... sotto la media dell'Eurozona Dal 23% nel. E' quanto si legge nel Rapporto annuale Women in Business ...Viterbo , terminati i lavori al pozzo San Valentino , adesso il Comune attende il nullaosta della Soprintendenza per iniziare quelli di ...Bologna, 9 marzo 2021 - Nell’anno del Covid-19 ... e ricercati – sul portale delle compravendite immobiliari. Il report mostra come nel 2020 le ricerche di appartamenti in città siano aumentate, ma a ...