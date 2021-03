I vaccini ci sono grazie ai brevetti, senza brevetti niente vaccini (Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è nessun rapporto tra scarsità vaccinale e brevetti, anzi questi sono l’unica garanzia che i vaccini possano essere resi disponibili. L’idea corrente è opposta perché quel termine – “brevetto” – rinvia a una realtà pressoché sconosciuta, ridisegnata in forma di odioso monopolio che senza giustificazione ingrassa le grandi compagnie e lascia a languire le moltitudini diseredate. Secondo questa rappresentazione comune, pressappoco, ci sarebbero pochi vaccini perché un muro brevettuale ne impedisce l’accessibilità diffusa, assegnando a pochi prepotenti il diritto fabbricarli: col corollario che con meno brevetti avremmo più vaccini per tutti. Ma è possibile pensarla in questo modo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è nessun rapporto tra scarsità vaccinale e, anzi questil’unica garanzia che ipossano essere resi disponibili. L’idea corrente è opposta perché quel termine – “brevetto” – rinvia a una realtà pressoché sconosciuta, ridisegnata in forma di odioso monopolio chegiustificazione ingrassa le grandi compagnie e lascia a languire le moltitudini diseredate. Secondo questa rappresentazione comune, pressappoco, ci sarebbero pochiperché un muro brevettuale ne impedisce l’accessibilità diffusa, assegnando a pochi prepotenti il diritto fabbricarli: col corollario che con menoavremmo piùper tutti. Ma è possibile pensarla in questo modo ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccini sono Mario Fabbroni Centomila morti. Un numero difficile da immaginare quando, esattamente Soprattutto i medici e gli infermieri sono caduti come in una guerra. Hanno anche imparato tante cose. Però il virus muta e diventa più aggressivo, nonostante i vaccini. Ieri quasi 14mila nuovi ...

Mario Draghi: 'Via d'uscita non lontana' Il premier Draghi ha lanciato un messaggio di fiducia. La speranza sono naturalmente i vaccini che indicano "una via d'uscita non lontana". Il piano vaccinale sarà "decisamente potenziato" ma, avverte Super Mario, la priorità rimane la stessa: "Si privilegeranno le ...

In Lombardia le vaccinazioni rallentano durante il weekend (e così il virus accelera) MilanoToday.it La Nuvola e il vaccino. Parla Massimiliano Fuksas L'edificio "progettato per esserew flessibile" che, dopo ventidue anni, si adatta al tempo presente. "Un architetto spera che le sue costruzioni non invecchino" ...

Nuovo Dpcm Draghi: lockdown, zona rossa nel week-end e coprifuoco. Cosa può cambiare Maxi zona rossa o misure simili a quelle adottate durante le feste di Natale. La corsa del coronavirus non rallenta e il governo è pronto a una nuova stretta ...

