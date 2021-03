I migliori consigli per mantenere in ordine il tuo guardaroba (Di martedì 9 marzo 2021) Ogni volta che, nel cambio di stagione invernale o estivo, ci ritroviamo a sistemare i nostri capi di abbigliamento, cerchiamo sempre di posizionarli al meglio, in modo tale che possano essere più semplici da riporre e anche da trovare. Esiste però un piccolo trucco, che non tutti utilizzano, che potrebbe renderci la vita più semplice, ovvero aggiungere degli accessori all’interno dei nostri armadi, in modo da trovare in modo immediato l’abito che stavamo cercando, senza rischio che questo si sia rovinato. Basterà infatti aggiungere qualche dettaglio come scaffali in più, ceste portaoggetti e vari accessori, che spendendo poco tempo e denaro, riusciremo a donare nuova vita al nostro armadio. credit: pixabay/Victoria Borodinova La prima cosa da fare, prima di iniziare ad organizzare l’armadio, è capire gli spazi che possiamo occupare ed è importante che ce ne siamo uno più alto e uno ... Leggi su virali.video (Di martedì 9 marzo 2021) Ogni volta che, nel cambio di stagione invernale o estivo, ci ritroviamo a sistemare i nostri capi di abbigliamento, cerchiamo sempre di posizionarli al meglio, in modo tale che possano essere più semplici da riporre e anche da trovare. Esiste però un piccolo trucco, che non tutti utilizzano, che potrebbe renderci la vita più semplice, ovvero aggiungere degli accessori all’interno dei nostri armadi, in modo da trovare in modo immediato l’abito che stavamo cercando, senza rischio che questo si sia rovinato. Basterà infatti aggiungere qualche dettaglio come scaffali in più, ceste portaoggetti e vari accessori, che spendendo poco tempo e denaro, riusciremo a donare nuova vita al nostro armadio. credit: pixabay/Victoria Borodinova La prima cosa da fare, prima di iniziare ad organizzare l’armadio, è capire gli spazi che possiamo occupare ed è importante che ce ne siamo uno più alto e uno ...

Advertising

RivistaUndici : Consigli per gli acquisti, e non solo per i top club: - stopridingmyD : Io che vado da mio padre a raccontargli il tea bollente dei miei amici perché lui è la mia pettegola preferita e mi… - zachiledtay : Quali sono le migliori strisce sbiancanti da comprare in farmacia? Vorrei provare, dato che i miei denti non sono m… - LuigiNervo : #9marzo - Il consiglio del giorno riguarda l'#AffiliateMarketing: ecco 10 consigli per scegliere i prodotti miglior… - nomadidigitali : I 7 Migliori Zaini Porta Pc per Nomade Digitale e alcuni consigli utili per scegliere uno di qualità.… -