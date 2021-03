I giornali britannici contro Harry e Meghan dopo l’intervista a Oprah Winfrey: “Togliete loro i titoli reali”. Negli Usa invece Biden si complimenta (Di martedì 9 marzo 2021) Nel Regno Unito li accusano di “lesa maestà”, Negli Stati Uniti persino la Casa Bianca li applaude per il “coraggio” dimostrato. Tutti ne parlano, ma c’è di mezzo un oceano, appunto, fra le reazioni provocate ai due capi dell’Atlantico dall’attesissima intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. I giornali britannici sono scatenati e schierati compatti dalla parte della Famiglia reale, in America invece sono tutti fan della coppia “separatista”, che domenica 7 marzo si è confessata per la prima volta in tv, sulla Cbs. Durante il colloquio con Oprah Winfrey, è stata in particolare Meghan a lasciarsi andare a confidenze intime, rivelando di aver pensato al suicidio durante periodo trascorso a ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021) Nel Regno Unito li accusano di “lesa maestà”,Stati Uniti persino la Casa Bianca li applaude per il “coraggio” dimostrato. Tutti ne parlano, ma c’è di mezzo un oceano, appunto, fra le reazioni provocate ai due capi dell’Atlantico dall’attesissima intervista di. Isono scatenati e schierati compatti dalla parte della Famiglia reale, in Americasono tutti fan della coppia “separatista”, che domenica 7 marzo si è confessata per la prima volta in tv, sulla Cbs. Durante il colloquio con, è stata in particolarea lasciarsi andare a confidenze intime, rivelando di aver pensato al suicidio durante periodo trascorso a ...

