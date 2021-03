I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 9 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 19.749 casi positivi da coronavirus e 376 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.149 (618 in più di ieri), di cui 2.756 nei reparti di terapia intensiva (56 Leggi su ilpost (Di martedì 9 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 19.749 casi positivi dae 376 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.149 (618 in più di ieri), di cui 2.756 nei reparti di terapia intensiva (56

