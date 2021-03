I compensi integrativi dei medici del 118 | “C’è il rischio che 400 operatori lascino”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La pronuncia della Corte dei Conti con la quale vengono ritenuti illegittimi i, cioè 5,16 euro in più all’ora, per idel 118 ha provocato una bufera tra i professionisti della categoria. Giuseppe Galano, direttore del 118 di Napoli e coordinatore della rete regionale nonché presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, è molto chiaro: “La restituzione deiè una mina vagante. Si arriva anche a 100mila euro per medico. Ilora è che 400se ne vadano, ma poi il servizio 118 chi lo farà?”. “La presenza del medico nell’equipaggio del 118 – puntualizza Galano – è fondamentale perché il 118 con un medico dà la possibilità di fare filtro territoriale. ...