Highlights e gol Juventus-Porto 3-2: ritorno ottavi di finale Champions League (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Porto, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Succede davvero la qualunque: la Juventus rimonta il gol di svantaggio grazie alla doppietta di Federico Chiesa. Gli ospiti rimangono anche in dieci e tengono in maniera stoica con un Pepe da antologia: nei supplementari calcio di punizione di Sergio Oliveira, poco dopo il 3-2 di Rabiot. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 SERGIO OLIVEIRA 1-1 CHIESA 2-1 CHIESA TRAVERSA CUADRADO 2-2 SERGIO OLIVEIRA 3-2 RABIOT SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per ildeglididella2020/2021. Succede davvero la qualunque: larimonta il gol di svantaggio grazie alla doppietta di Federico Chiesa. Gli ospiti rimangono anche in dieci e tengono in maniera stoica con un Pepe da antologia: nei supplementari calcio di punizione di Sergio Oliveira, poco dopo il 3-2 di Rabiot. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 SERGIO OLIVEIRA 1-1 CHIESA 2-1 CHIESA TRAVERSA CUADRADO 2-2 SERGIO OLIVEIRA 3-2 RABIOT SportFace.

Advertising

Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - jorlevieux : Siamo fuori della copa...???? - sportface2016 : #JuventusPorto: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS, bianconeri ancora fuori dalla #Champions - CorriereUmbria : Juventus-Porto 3-2, gol e highlights. Non basta super Chiesa, bianconeri fuori dalla Champions #calcio… - sportli26181512 : VVV-Venlo-Sparta Rotterdam 0-1: Una rete di Da Graca fa felice lo Sparta Rotterdam. Nel match valido per la ventune… -