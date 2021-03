Highlights e gol Borussia Dortmund-Siviglia 2-2: ottavi Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) Gli Highlights e i gol del match Borussia Dortmund-Siviglia 2-2, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Il protagonista della serata non può che essere Erling Haaland, il quale indirizza il match grazie alla sua doppietta dopo aver già trovato la via del gol in due occasioni all’andata. Il norvegese tocca quota 10 nella competizione e trascina i suoi ai quarti. Youssef En-Nesyri risponde con una doppietta, andando a segno prima su rigore e poi con un colpo di testa. Ad approdare ai quarti però è il Dortmund. Di seguito i gol del match. LE PAGELLE DEL MATCH GOL 1-0 HAALAND GOL 2-0 HAALAND GOL 2-1 EN-NESYRI GOL 2-2 EN-NESYIRI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Glie i gol del match2-2, valido per il ritorno deglidi finale di. Il protagonista della serata non può che essere Erling Haaland, il quale indirizza il match grazie alla sua doppietta dopo aver già trovato la via del gol in due occasioni all’andata. Il norvegese tocca quota 10 nella competizione e trascina i suoi ai quarti. Youssef En-Nesyri risponde con una doppietta, andando a segno prima su rigore e poi con un colpo di testa. Ad approdare ai quarti però è il. Di seguito i gol del match. LE PAGELLE DEL MATCH GOL 1-0 HAALAND GOL 2-0 HAALAND GOL 2-1 EN-NESYRI GOL 2-2 EN-NESYIRI SportFace.

