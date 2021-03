Harry e Meghan “meschini e vendicativi. Lei imita Diana ma la sua è una farsa”: parla Antonio Caprarica (Di martedì 9 marzo 2021) Harry e Meghan? meschini e vendicativi. Parola di Antonio Caprarica. L’ex inviato a Londra del Tg1 intervistato da Huffington Post non usa mezze misure nel criticare l’oramai storica intervista concessa degli ex duchi del Sussex ad Oprah Winfrey. Caprarica ribalta radicalmente il punto di vista di chi, a caldo, dopo l’intervista, aveva già cominciato a parlare di una famiglia reale in difficoltà. Lo “sconquasso”, spiega il giornalista, è invece soprattutto per Meghan e Harry. Già perché i due avrebbero offerto “un’immagine meschina e vendicativa”, o ancora peggio un “tentativo di imitare” l’intervista di Diana nel 1995. “Ne è però venuta fuori un’imitazione farsesca – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021). Parola di. L’ex inviato a Londra del Tg1 intervistato da Huffington Post non usa mezze misure nel criticare l’oramai storica intervista concessa degli ex duchi del Sussex ad Oprah Winfrey.ribalta radicalmente il punto di vista di chi, a caldo, dopo l’intervista, aveva già cominciato are di una famiglia reale in difficoltà. Lo “sconquasso”, spiega il giornalista, è invece soprattutto per. Già perché i due avrebbero offerto “un’immagine meschina e vendicativa”, o ancora peggio un “tentativo dire” l’intervista dinel 1995. “Ne è però venuta fuori un’zione farsesca – ...

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - CNNEE : Serena Williams dedica una carta a Meghan tras entrevista con Oprah - TV8it : Due scatti dell’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle che TV8 ha in esclusiva per l’Italia ?? Per sap… - vincaenne : RT @whitenoisedept_: Era un mondo adulto (più o meno), ci si lagnava da professionisti (che due conti in tasca sono almeno capaci a farseli… - Dome689 : RT @pirata_21: La Regina Elisabetta non ha ancora parlato dopo l'intervista di #Harry e #Meghan. Fossi in loro prenderei il bus per un po'. -