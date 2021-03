Harry e Meghan, il premier britannico Johnson: “Ho sempre avuto la massima ammirazione per la Regina e il ruolo che svolge nel nostro Paese” (Di martedì 9 marzo 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson esprime la sua “massima ammirazione” per la Regina Elisabetta II dopo l’intervista del nipote, il principe Harry e di sua moglie Meghan Markle, trasmessa dalla Cbs. Tra le altre cose la duchessa del Sussex ha raccontato a Oprah Winfrey dei suoi pensieri suicidi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Il primo ministroBorisesprime la sua “” per laElisabetta II dopo l’intervista del nipote, il principee di sua moglieMarkle, trasmessa dalla Cbs. Tra le altre cose la duchessa del Sussex ha raccontato a Oprah Winfrey dei suoi pensieri suicidi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

