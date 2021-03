Harry e Meghan | come saranno i rapporti con la royal family dopo l’intervista bomba?

(Di martedì 9 marzo 2021) Quando è trapelata la notizia che Harry e Meghan Markle avrebbero concesso un’intervista a Oprah Winfrey, in molti hanno pensato che i Sussex volessero raccontare personalmente i motivi della Megxit. Spiegare cosa gli ha spinti ad abbandonare il Regno Unito, a «dimettersi» dai loro ruoli senior all’interno della royal family, ma usando un tono conciliante, mirato a zittire le indiscrezioni provocatorie dei tabloid e salvare il più possibile i rapporti con Buckingham Palace.

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - CNNEE : Serena Williams dedica una carta a Meghan tras entrevista con Oprah - eziomauro : Londra, shock dopo l'intervista di Harry e Meghan: 'Togliere loro i titoli reali' - Lspazio1 : RT @giuliomeotti: Il lagnoso vittimismo razziale dei duchi. Harry, Meghan e l'evoluzione del 'radical chic'. Ora i ricchi progressisti ipoc… - a_meluzzi : RT @giuliomeotti: Il lagnoso vittimismo razziale dei duchi. Harry, Meghan e l'evoluzione del 'radical chic'. Ora i ricchi progressisti ipoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

Il razzismo contro la mogliesarebbe stato 'in larga parte' alla base della decisione dei duchi di Sussex di lasciare il Regno Unito e la famiglia reale. Lo ha dettonell'intervista a ...L'intervista di Oprah Winfrey a, andata in onda sulla Cbs, è stata vista da oltre 17 milioni di spettatori. Esattamente da 17 milioni e 100 mila, secondo i dati preliminari della Nielsen. Cifre che fanno dell'...Dopo la conferma ufficiale della Megxit, molti si aspettavano parole mirate a salvare i rapporti con Buckingham Palace: invece i Sussex hanno attaccato il Palazzo a testa bassa con accuse pesanti. Ade ...La regina Vittoria era legatissima al servitore indiano. Ma quando Diana si unì a Dodi fu il panico per un possibile figlio "moro" ...