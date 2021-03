Hamsik su un possibile ritorno al Napoli: “Non chiuderò mai la porta” (Di martedì 9 marzo 2021) Marek Hamsik è ufficialmente un nuovo giocatore del Goteborg. Dopo l’esperienza ai cinesi del Dalian, lo slovacco ha deciso di fermarsi per pochi mesi in Svezia. Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali, il talento slovacco che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli è tornato a parlare dell’esperienza partenopea. Le sue parole non hanno escluso un possibile ritorno in terra campana: “Non chiuderò mai la porta al Napoli perché ho speso praticamente tutta la mia carriera lì. È un posto speciale, lo porto nel cuore. Napoli è la mia seconda casa, ma ora penso al Göteborg, poi vediamo cosa mi riserverà il futuro”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Marekè ufficialmente un nuovo giocatore del Goteborg. Dopo l’esperienza ai cinesi del Dalian, lo slovacco ha deciso di fermarsi per pochi mesi in Svezia. Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali, il talento slovacco che ha lasciato un segno indelebile nella storia delè tornato a parlare dell’esperienza partenopea. Le sue parole non hanno escluso unin terra campana: “Nonmai laalperché ho speso praticamente tutta la mia carriera lì. È un posto speciale, lo porto nel cuore.è la mia seconda casa, ma ora penso al Göteborg, poi vediamo cosa mi riserverà il futuro”. SportFace.

