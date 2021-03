Hamsik si presenta alla sua nuova squadra ma | “Non chiudo le porte al Napoli”

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina l’ex capitano azzurro Mareksi ètostampa svedese per la suaavventura al Goteborg. Non sono mancate parole al miele per la città partenopea e ha addirittura aperto lead un suo ritorno.to come nuovo giocatore del Göteborg , Marekha risposto anche a una domanda riguardante il suo rapporto cole un eventuale ritorno: “Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GÖTEBORG HAMSIK - Presentato ufficialmente dal Göteborg, Marek Hamsik ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club svedese. Il ...