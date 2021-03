Hamsik non esclude il ritorno a Napoli: “Mai dire mai, è la mia seconda casa” (Di martedì 9 marzo 2021) Marek Hamsik riparte dal Göteborg, squadra che milita nel campionato svedese, per arrivare pronto agli Europei del prossimo giugno. Durante la presentazione, gli è stato chiesto anche di un possibile ritorno a Napoli. Mai dire mai, non chiuderò mai a questa possibilità perché ci ho trascorso tutta la carriera. È un posto speciale per me, la mia seconda casa. Ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa accadrà. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Marekriparte dal Göteborg, squadra che milita nel campionato svedese, per arrivare pronto agli Europei del prossimo giugno. Durante la presentazione, gli è stato chiesto anche di un possibile. Maimai, non chiuderò mai a questa possibilità perché ci ho trascorso tutta la carriera. È un posto speciale per me, la mia. Ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa accadrà. L'articolo ilsta.

Advertising

annatrieste : #Hamsik in Svezia. Non mi sorprenderebbe se tra qualche mese @IKEAITALIA facesse un mobile che si chiama Marek. Già… - areanapoliit : #Hamsik: 'Ritorno al Napoli? Non chiuderò mai la porta. E' la mia seconda casa' - _SiGonfiaLaRete : #Goteborg, #Hamsik: “#Napoli la mia seconda casa, non chiudo le porte ad un ritorno” - napolista : Hamsik non esclude il ritorno a Napoli: 'Mai dire mai, è la mia seconda casa' L'ex Napoli è stato presentato al Göt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GOTEBORG - Hamsik: 'Napoli è la mia seconda casa, mai dire mai a un mio ritorno, non chiuderò mai la porta al club azzu… -