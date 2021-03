Hamsik, cuore Napoli: «La mia seconda casa. Tornare? Non dirò mai di no» (Di martedì 9 marzo 2021) Marek Hamsik si presenta da nuovo calciatore del Goteborg: lo slovacco non dimentica il suo passato al Napoli. Le sue parole Marek Hamsik ricorda il suo passato al Napoli: lo slovacco ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Goteborg. Le sue parole. «Non chiuderò mai la porta perché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Mareksi presenta da nuovo calciatore del Goteborg: lo slovacco non dimentica il suo passato al. Le sue parole Marekricorda il suo passato al: lo slovacco ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Goteborg. Le sue parole. «Non chiuderò mai la porta perché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho neled è la mia. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà». Leggi su Calcionews24.com

