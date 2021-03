Guide planetarie | nanomedici e filosofi della scienza | le nuove professioni del 2030

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 9 marzo 2021) Costruttore di parti del corpo, chirurghi per l’aumentomemoria, piloti spaziali, guardiani nei periodi di quarantena, responsabili per lo smaltimento dei dati personali. Sono alcuni dei fantasiosi “mestieri del futuro” che la società di lavoro temporaneo Generazione Vincente elencava in un articolo del suo blog già nel 2014. Ne abbiamo parlato con il professor Stefano Tomelleri dell’Università di Bergamo