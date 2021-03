Guerra sui vaccini Gli Usa si mettono di traverso all' Ue

Leggi su panorama

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la decisione dell'Europa di stop all'esportazione delle fiale di AstraZeneca arriva la notizia del taglio delle dosi del vaccino Johnson & Johnson per problemi di produzione. Problemi che fanno nascere più di un sospetto. Ritardi in vista per il vaccino Johnson & Johnson. Secondo quanto riferito da Reuters, il colosso farmaceutico americano avrebbe fatto sapere all'Unione europea di stare affrontando problemi di approvvigionamento: problemi che adesso rischiano di complicare la fornitura prevista di 55 milioni di dosi del proprio vaccino nel secondo trimestre di quest'anno. Un bel problema per la Commissione von der Leyen, che si trova in forte ritardo sul fronte della campagna vaccinale. Senza contare che l'Unione europea stia puntando molto sul siero Johnson & Johnson, non solo per fronteggiare l'attuale situazione di scarsità, ma anche perché si tratta di un ...