Guenda Goria sui social | “Ho scoperto da poco una malattia contro la quale dover combattere”

Nel giorno della festa della donna, Guenda Goria ha deciso di fare un importante appello a tutte le donne. Parla in prima persona, di quello che è successo a lei e spiega di come aver scoperto di soffrire di endometriosi, da poco, ha cambiato la sua vita. Lancia un appello a che spesso sottovaluta alcuni sintomi e invita tutte le donne a fare tanta prevenzione ma anche a prendersi più cura di loro. Non solo, dell'endometriosi si parla ancora molto poco ed è anche per questo che in qualche modo lei vuole sensibilizzare sul tema, avendo comunque un seguito e sapendo che le sue parole potrebbero avere una certa eco e aiutare tante altre donne. Per questo ci mette la faccia e racconta la sua personale esperienza. L'endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina.

