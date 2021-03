Guai per Jill Biden, allontanati i cani dalla Casa Bianca (Di martedì 9 marzo 2021) Guai per Jill Biden dopo che i cani della first lady sono stati allontanati dalla Casa Bianca. Protagonisti, a loro modo, dell’insediamento del marito Joe, Major e Champ sarebbero stati allontanati dalla residenza del Presidente degli Stati Uniti a causa di alcuni piccoli incidenti. Dopo aver fatto cadere involontariamente Biden pochi giorni dopo la sua elezione, Major, il giovane cane della coppia presidenziale, avrebbe morso uno degli addetti alla sicurezza. Per questo motivo i cani sarebbero stati immediatamente trasferiti nel Delaware, nella residenza privata della famiglia Biden. A svelarlo è stata la CNN, che ha rivelato i retroscena legati all’arrivo dei due ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021)perdopo che idella first lady sono stati. Protagonisti, a loro modo, dell’insediamento del marito Joe, Major e Champ sarebbero statiresidenza del Presidente degli Stati Uniti a causa di alcuni piccoli incidenti. Dopo aver fatto cadere involontariamentepochi giorni dopo la sua elezione, Major, il giovane cane della coppia presidenziale, avrebbe morso uno degli addetti alla sicurezza. Per questo motivo isarebbero stati immediatamente trasferiti nel Delaware, nella residenza privata della famiglia. A svelarlo è stata la CNN, che ha rivelato i retroscena legati all’arrivo dei due ...

Advertising

TizianaFerrario : Se #Zingaretti sceglie un progradella domenica pomeriggio per parlare dei guai del #PD ha fatto proprio bene a dime… - fattoquotidiano : Già portaborse di Matteo Salvini, Giulio Centemero ha fatto una carriera fulminante e oggi è diventato il depositar… - RobertoBurioni : Ci sono alcuni “colleghi” che, in pieno stile “Di Bella” curano a casa i pazienti COVID con terapie che non solo so… - GagadeborinoDI : RT @moltitudo: le battaglie dei liberisti: vogliamo più tette nei conigli animati per bambini ma guai a parlare di sessualizzazione, adulti… - RolandCezanne : RT @moltitudo: le battaglie dei liberisti: vogliamo più tette nei conigli animati per bambini ma guai a parlare di sessualizzazione, adulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Guai per Grande Fratello Vip, chiesto 1 milione d'euro di risarcimento ad Alda D'Eusanio L'ex gieffina è finita al centro delle polemiche per aver usato la n - word e poi per aver fatto ... Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio nei guai: chiesto risarcimento di 1 milione di euro Alda D'...

Skriniar piega l'Atalanta, Inter a +6 sul Milan ... uno scivolone di Toloi spalanca la porta a Lukaku ma un prodigioso recupero di Romero evita guai e ... a segno per la Dea nella gara d'andata. Handanovic fa buona guardia sul primo palo su Muriel e poi ...

Sigilli alla sede dell’E-Campus Ancora guai per il “papà” del Cepu IL GIORNO Caserta: «Perugia, guai a pensare ancora a Padova. Testa solo al Cesena» «Guai a pensare ancora alla sconfitta di Padova, sarebbe un errore clamoroso. Adesso la testa deve andare solo al Cesena, che sta facendo un campionato importante malgrado due sconfitte di fila. Vorra ...

Cremona, case di appuntamento con ‘triage’ anti Covid: due arresti Un 73enne originario di Pavia, ma residente a Fiorenzuola d’Arda in provincia di Piacenza, e la sua convivente cinese 52enne sono finiti nei guai per aver gestito due case di appuntamento a Cremona e ...

L'ex gieffina è finita al centro delle polemicheaver usato la n - word e poiaver fatto ... Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio nei: chiesto risarcimento di 1 milione di euro Alda D'...... uno scivolone di Toloi spalanca la porta a Lukaku ma un prodigioso recupero di Romero evitae ... a segnola Dea nella gara d'andata. Handanovic fa buona guardia sul primo palo su Muriel e poi ...«Guai a pensare ancora alla sconfitta di Padova, sarebbe un errore clamoroso. Adesso la testa deve andare solo al Cesena, che sta facendo un campionato importante malgrado due sconfitte di fila. Vorra ...Un 73enne originario di Pavia, ma residente a Fiorenzuola d’Arda in provincia di Piacenza, e la sua convivente cinese 52enne sono finiti nei guai per aver gestito due case di appuntamento a Cremona e ...