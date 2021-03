Grillo vuole trasformare il M5S nei nuovi Verdi. Da Pecoraro Scanio a Possibile, i “difensori” dell’ambiente (Di martedì 9 marzo 2021) Il Movimento 5 Stelle è interessato da una trasformazione interna che lo sta portando a diventare una forza politica diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere negli anni precedenti (specialmente prima delle politiche 2018). Come riporta anche Dagospia, l’incontro avvenuto a Marina di Bibbona tra l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il co-fondatore del M5S, Beppe Grillo, avrebbe segnato un ulteriore passaggio nella storia del Movimento. Grillo, infatti, punta con decisione a far diventare il M5S un partito totalmente ambientalista, non solo dal punto di vista strettamente climatico ma anche in termini di rinnovamento industriale e produttivo. Una forza politica che dovrebbe somigliare quindi ai Verdi tedeschi. D’altronde si tratta di un campo dove il M5S può trovare certamente spazio, dato che i ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 marzo 2021) Il Movimento 5 Stelle è interessato da una trasformazione interna che lo sta portando a diventare una forza politica diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere negli anni precedenti (specialmente prima delle politiche 2018). Come riporta anche Dagospia, l’incontro avvenuto a Marina di Bibbona tra l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il co-fondatore del M5S, Beppe, avrebbe segnato un ulteriore passaggio nella storia del Movimento., infatti, punta con decisione a far diventare il M5S un partito totalmente ambientalista, non solo dal punto di vista strettamente climatico ma anche in termini di rinnovamento industriale e produttivo. Una forza politica che dovrebbe somigliare quindi aitedeschi. D’altronde si tratta di un campo dove il M5S può trovare certamente spazio, dato che i ...

