Grecia, neonato di 37 giorni morto di Covid: non aveva altre patologie, infettato in famiglia (Di martedì 9 marzo 2021) Un bambino greco di appena 37 giorni di vita è morto di Covid-19; il bimbo era stato ricoverato all'ospedale pediatrico ateniese di Aglaia Kyriakou. Si tratta della vittima più giovane del coronavirus in Grecia, scrive la stampa ellenica. Il piccolo non aveva patologie pregresse: positivi anche i suoi familiari.

