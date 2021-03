Grecia | Dal 14 maggio apriamo a turisti vaccinati o con tampone negativo

(Di martedì 9 marzo 2021) Lariapre. Il paese è pronto a far ripartire la stagioneca dal prossimo 14, garantendo l’ingresso a, che hanno anticorpi o un risultatodel test del Covid. Lo ha annunciato il ministro del Turismo greco, Harry Theoharis, partecipando, in collegamento dal museo dell’Acropoli di Atene, ad una conferenza internazionale sul turismo. “Vogliamo aprire aidal 14con regole specifiche e protocolli rigidi. In seguito, revocheremo gradualmente le restrizioni se le condizioni lo permetteranno”, ha spiegato il Ministro specificando che chi non sarà vaccinato dovrà sottoporsi a test rapido e e rispettare le restrizioni seguite dai greci. L’industria del turismo corrisponde a un quinto dell’intera ...

La Grecia riapre. Il paese è pronto a far ripartire la stagione turistica dal prossimo 14 maggio, garantendo l'ingresso a turisti vaccinati, che hanno anticorpi o un risultato negativo del test del Co ...